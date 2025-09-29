Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России

В Хабаровске с 24 по 27 сентября проходил чемпионат России по спортивному метанию ножа. Всего участвовали 300 человек из 55 регионов РФ, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и ветераны СВО.

Мужчины соревновалась на дистанциях от 3 до 9 метров в дисциплине скоростное метание, а также в новых дисциплинах: дальний бросок и безоборотное метание.

На состязаниях блеснул спортсмен Центра спортивной подготовки Бурятии Александр Тырин. Он завоевал три медали: две золотые и одну бронзовую. Как рассказали в минспорта региона, одну из золотых наград он выиграл в метании ножа на дистанции 9 метров, установив новый рекорд России.