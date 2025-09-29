Спорт 29.09.2025 в 09:19

Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России

На состязаниях блеснул Александр Тырин
A- A+
Текст: Карина Перова
Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России
Фото: минспорта Бурятии

В Хабаровске с 24 по 27 сентября проходил чемпионат России по спортивному метанию ножа. Всего участвовали 300 человек из 55 регионов РФ, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и ветераны СВО.

Мужчины соревновалась на дистанциях от 3 до 9 метров в дисциплине скоростное метание, а также в новых дисциплинах: дальний бросок и безоборотное метание.

На состязаниях блеснул спортсмен Центра спортивной подготовки Бурятии Александр Тырин. Он завоевал три медали: две золотые и одну бронзовую. Как рассказали в минспорта региона, одну из золотых наград он выиграл в метании ножа на дистанции 9 метров, установив новый рекорд России.

Теги
метание ножа чемпионат России

Все новости

На пожаре в Бурятии сгорел 44-летний мужчина
29.09.2025 в 10:40
В районе Бурятии чуть не сорвали отопительный сезон
29.09.2025 в 10:25
Полиция в Улан-Удэ придумала новый метод противодействия мошенникам
29.09.2025 в 10:20
Глава Бурятии встретился с зампредом правительства России
29.09.2025 в 10:18
В Бурятии освятили уникальную 3D-мандалу Божества Арьябала
29.09.2025 в 10:10
Мошенники заставили студентку из Бурятии опустошить карманы родителей
29.09.2025 в 09:47
На десятках объектов Бурятии сработали «тревожные» кнопки
29.09.2025 в 09:36
Олень поднял на рога работника читинского зоопарка
29.09.2025 в 09:24
Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России
29.09.2025 в 09:19
Страховка от невылета
29.09.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
Там проходили международные детские спортивные игры
27.09.2025 в 15:07
Команда студентов из Бурятии победила на состязаниях по футболу
Сборная БГУ стала лучшей на межрегиональном этапе
26.09.2025 в 10:42
Армрестлер из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира
Награду завоевала Валентина Федосеева
23.09.2025 в 17:51
Гиревики из Бурятии отличились на кубке России в Санкт-Петербурге
У республики три медали и новый рекорд
23.09.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru