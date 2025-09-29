Спорт 29.09.2025 в 11:54

Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира

Валентина Федосеева 20 лет занимается армрестлингом
Текст: Петр Санжиев
Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира
Фото: «Номер один»

В болгарском Альбене 23 сентября завершился очередной чемпионат мира по армрестлингу. Жительница Петропавловки Валентина Федосеева в составе российской сборной показала хороший результат, завоевав серебряную медаль.

Российские представители выступали под нейтральным флагом. Для наших армрестлеров это было первое крупное соревнование за последние годы. За это время правила изменились, все стали проводить в более высоком темпе. Изменения прошли для повышения зрелищности, для усиления элементов шоу.

Бурятская спортсменка отмечает, что Россия выступала в сложных условиях. Это касается и отношения судей к россиянам. Но наши проявили силу духа и упорство. В полуфинале Валентине пришлось даже подавать апелляцию. Ее отклонили, но наша землячка все равно победила в том поединке.

В финале уступила спортсменке из Казахстана. Данное «серебро» на уровне мира - вторая такая медаль в карьере Валентины Федосеевой. Она повторила свой результат от 2019 года. На нынешнем чемпионате мира было представлено 57 стран. Спортсменка тренируется у Сергея Федосеева, своего отца. В свое время Валентина занималась борьбой, но интерес к армрестлингу оказался больше.

армрестлинг чемпионат мира

