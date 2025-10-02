Тхэквондисты Бурятии выступят на чемпионате и первенстве мира в Италии

В Италии, в Езоло, с 4 по 13 октября состоятся чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ. На состязаниях соберутся спортсмены из 55 стран.

Сборную России будут представлять 108 человек, в том числе две тхэквондистки из Бурятии. Так, мастер спорта, воспитанница РСШОР Ангелина Пищалкина будет сражаться в спарринге среди женщин до 47 кг.

А КМС, воспитанница СШ-3 Мария Филатова поборется за победу среди юниорок 16-17 лет в весовой категории до 70 кг.

