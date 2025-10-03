Спорт 03.10.2025 в 11:34

Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе

Там проходил Кубок братьев Хадарцевых
A- A+
Текст: Карина Перова
Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 1 по 2 октября во Владикавказе проходил международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых». Состязания собрали борцов из более чем 20 стран мира.

В схватках за медали встретились лучшие атлеты, среди которых были также призеры чемпионатов мира и Европы. Как сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии, на соревнованиях отличились два представителя республики.

Так, Бато Сультимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 61 кг. Александр Балтуев стал бронзовым призером в весовой категории 74 кг.

Теги
вольная борьба владикавказ

Все новости

В Бурятии военного оштрафовали на 210 тысяч рублей
03.10.2025 в 11:44
Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе
03.10.2025 в 11:34
В Бурятии снова сменился главврач Бичурской ЦРБ
03.10.2025 в 11:20
Педагог из Улан-Удэ стала заслуженным учителем страны
03.10.2025 в 11:07
В Улан-Удэ перепалка в родительском чате стала поводом для суда
03.10.2025 в 10:54
В селе Бурятии раскрыли уголовное дело по краже сала и электропилы
03.10.2025 в 10:51
Житель Бурятии задолжал сыну почти 1,5 млн рублей алиментов
03.10.2025 в 10:43
Жители Улан-Удэ жалуются на работу транспорта
03.10.2025 в 10:31
Журавлям-красавкам из Бурятии посвятили серию мультика
03.10.2025 в 10:16
Многодетные из Бурятии стали родителями долгожданной дочери
03.10.2025 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
Тхэквондисты Бурятии выступят на чемпионате и первенстве мира в Италии
На состязаниях соберутся спортсмены из 55 стран
02.10.2025 в 17:51
Джидинская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира
Валентина Федосеева 20 лет занимается армрестлингом
29.09.2025 в 11:54
В Кяхте завершился IV этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
Каждый класс прошёл по два напряжённых заезда
29.09.2025 в 11:25
Метатель ножа из Бурятии установил новый рекорд России
На состязаниях блеснул Александр Тырин
29.09.2025 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru