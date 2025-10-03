Борцы из Бурятии стали призерами престижного турнира во Владикавказе

С 1 по 2 октября во Владикавказе проходил международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых». Состязания собрали борцов из более чем 20 стран мира.

В схватках за медали встретились лучшие атлеты, среди которых были также призеры чемпионатов мира и Европы. Как сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии, на соревнованиях отличились два представителя республики.

Так, Бато Сультимов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 61 кг. Александр Балтуев стал бронзовым призером в весовой категории 74 кг.