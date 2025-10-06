Борец из Бурятии блеснул на кубке министра обороны РФ

С 3 по 5 октября в Кызыле проходил кубок министра обороны РФ по спортивной борьбе. Соревнования проводились в олимпийских весовых категориях.

В них приняли участие около 100 спортсменов из восьми стран мира – России, Монголии, КНДР, Беларуси, Ирана, Иордании, Таджикистана и Туниса.

На состязаниях отличился борец из Бурятии. Тумэн Бодиев стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг. Чемпионом же стал Алан Цоколаев.