Спорт 06.10.2025 в 09:34
Борец из Бурятии блеснул на кубке министра обороны РФ
Призером стал Тумэн Бодиев
Текст: Карина Перова
С 3 по 5 октября в Кызыле проходил кубок министра обороны РФ по спортивной борьбе. Соревнования проводились в олимпийских весовых категориях.
В них приняли участие около 100 спортсменов из восьми стран мира – России, Монголии, КНДР, Беларуси, Ирана, Иордании, Таджикистана и Туниса.
На состязаниях отличился борец из Бурятии. Тумэн Бодиев стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг. Чемпионом же стал Алан Цоколаев.
Тегивольная борьба