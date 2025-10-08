Жители Бурятии смогут увидеть поединки лучших бойцов страны

С 28 по 29 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоится Финал Кубка Вооружённых Сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя СССР, генерала армии и основателя ВДВ РФ Василия Маргелова. Соревнования будут посвящены 95-летию со дня образования ВДВ.

В Финале Кубка примут участие 20 сильнейших команд, принявших участие не менее чем в трёх этапах Кубка и набравших наибольшее количество баллов в итоговом рейтинге. Среди них сборные видов Вооруженных Сил, военных округов, родов войск ВС РФ, Главных управлений минобороны РФ, Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ и образовательных организаций высшего образования минобороны РФ.

Будут разыграны семь комплектов наград в весовых категориях от 60 до 85+ кг

- Право проведения важнейших соревнований года нам доверили лично по распоряжению командующего Воздушно-десантных войск, конечно, взяв во внимание подвиги наших ребят из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденов Суворова, Жукова, Кутузова, -подчеркнул депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.

Возрастное ограничение 12+

Фото: скрин видео минспорта РБ