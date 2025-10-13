Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири

С 11 по 12 октября в Екатеринбурге на площадке «Дворца Дзюдо» проходил чемпионат Урала и Сибири по бодибилдингу. Спортсмены состязались в десятках категорий: «Классический бодибилдинг», «Атлетик», «Бодифитнес», «Вэлнес-фитнес» и других.

В этой жесткой конкуренции ярко проявила себя спортсменка из Бурятии Марина Терещенко. В категории «Фит-модель мастера» жительница Северобайкальска продемонстрировала безупречную форму, завоевав почетное серебро и статус вице-чемпионки Урала и Сибири.

А 21 сентября, на кубке Иркутска, Марина Терещенко стала лучшей в категории «Фитнес-эстетический, мастера 35+», а также взяла серебро в категории «Фитнес эстетический до 166 см».