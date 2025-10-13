Спорт 13.10.2025 в 10:30

Бодибилдерша из Бурятии стала вице-чемпионкой Урала и Сибири

Состязания проходили в Екатеринбурге
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал администрации Северобайкальска

С 11 по 12 октября в Екатеринбурге на площадке «Дворца Дзюдо» проходил чемпионат Урала и Сибири по бодибилдингу. Спортсмены состязались в десятках категорий: «Классический бодибилдинг», «Атлетик», «Бодифитнес», «Вэлнес-фитнес» и других.

В этой жесткой конкуренции ярко проявила себя спортсменка из Бурятии Марина Терещенко. В категории «Фит-модель мастера» жительница Северобайкальска продемонстрировала безупречную форму, завоевав почетное серебро и статус вице-чемпионки Урала и Сибири.

А 21 сентября, на кубке Иркутска, Марина Терещенко стала лучшей в категории «Фитнес-эстетический, мастера 35+», а также взяла серебро в категории «Фитнес эстетический до 166 см».

