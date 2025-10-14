Спорт 14.10.2025 в 12:14

Ветераны СВО из Бурятии настреляли на пять медалей

Они приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе
Текст: Карина Перова
Ветераны СВО из Бурятии настреляли на пять медалей
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

В Улан-Удэ состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО «Герои нашего времени». В них приняли участие более 80 человек из разных регионов России.

Бурятию представили шесть ветеранов спецоперации, которые состоят на сопровождении в филиале фонда «Защитники Отечества»: Александр Данзанов, Валерий Бадмаев, Сергей Манханов, Анатолий Евсеев, Буян-Хэшэг Гомбоев и Мунко-Жаргал Гындынов.

Троим из них удалось завоевать награды. Так, Сергей Манханов занял 1 место в стрельбе из пневматической винтовки (лежа) и 3 место в стрельбе из пневматической винтовки (стоя), а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Александр Данзанов стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки (стоя) и третьим в стрельбе из пневматической винтовки (лежа). А Буян-Хэшэг Гомбоев занял 2 место в стрельбе из пневматического пистолета.

ЗУРХАЙ
с 8 по 14 октября

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
