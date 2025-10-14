Спорт 14.10.2025 в 15:15

Пловец из Бурятии завоевал пять медалей на чемпионате ДФО

Соревнования проходили в Южно-Сахалинске
Текст: Елена Кокорина
Юные пловцы из Бурятии блестяще выступили на чемпионате и первенстве Дальневосточного Федерального округа, который прошел накануне в Южно-Сахалинске.

Один из спортсменов – Юваль Суранов – стал настоящим триумфатором соревнований. 15-летний пловец завоевал две золотых медали в комплексном плавании на 100 метров и в стиле баттерфляй и три серебряных – в стилях брасс на 50 и 100 метров и баттерфляй на 100 м.

- Алиса Соборова тоже показала отличный результат, завоевав золото на 50 м баттерфляем. Илья Масличенко взял бронзу на 200 м на спине. Особые слова благодарности тренеру Алексею Захарову. Поздравляем всю команду с успешным выступлением! Так держать, - сообщили в региональном минспорта.

Фото: минспорт Бурятии

