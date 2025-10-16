Спортсменку из Бурятии лишат медалей из-за допингового скандала

Известную атлетку из Бурятии, обладательницу трех серебряных медалей чемпионатов мира по спортивной борьбе (2014, 2015 и 2016) Ирину Ологонову лишат наград, полученных с 8 ноября 2014 года по 8 июля 2015 года.

Все её результаты за указанный период будут аннулированы из-за сомнительной допинг-пробы (содержала запрещенный стимулятор туаминогептан), которую она сдала 8 ноября 2014 года. За нарушение правил Ологонову дисквалифицировали на 18 месяцев, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

Дисквалификация спортсменки действует по 23 октября 2025 года (с момента временного отстранения – с 24 апреля 2024 года).