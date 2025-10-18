В Бурятии стартовал Чемпионат по конкуру и выездке

Сегодня, 18 октября, на ипподроме состоялось торжественное открытие Чемпионата и Первенства Бурятии по конкуру и выездке. За звание сильнейших поборются около 50 спортсменов в составе шести команд. Участников ждут испытания на пяти дистанциях с маршрутами разной сложности: до 90, 80, 70, 60 и 50 сантиметров.

- Безусловно, это знаменательное событие в спортивном календаре, определяющее состав нашей сборной, которая, я уверен, с честью представит республику на региональном и всероссийском уровнях, продемонстрировав блестящее мастерство. Конный спорт для нас – это не просто спорт, это живая связь с прошлым, воплощение богатых традиций нашего народа, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Желаем всем участникам уверенности, грации и красивых побед!

Фото: Минспорт Бурятии