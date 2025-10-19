Спорт 19.10.2025 в 13:09

Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае

Анна Леонова вернулась в спорт после тяжелой травмы
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
Фото: соцсети

С 16 по 21 октября в Китае, в городе Эмэйшань провинции Сычуань, проходит X чемпионат мира по традиционным видам ушу. Преподаватель школы «Золотой дракон» города Улан-Удэ Анна Леонова завоевала золото.

Подчеркивается, что девушка вернулась в спорт после тяжелой травмы. Она смогла восстановиться и показать невероятный результат на мировой арене.

Также на состязаниях выступают Амгалан Жигжитов и Захар Жданов.

