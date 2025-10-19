Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае

С 16 по 21 октября в Китае, в городе Эмэйшань провинции Сычуань, проходит X чемпионат мира по традиционным видам ушу. Преподаватель школы «Золотой дракон» города Улан-Удэ Анна Леонова завоевала золото.

Подчеркивается, что девушка вернулась в спорт после тяжелой травмы. Она смогла восстановиться и показать невероятный результат на мировой арене.

Также на состязаниях выступают Амгалан Жигжитов и Захар Жданов.