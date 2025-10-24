Спорт 24.10.2025 в 15:42

70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ

Он посвящён заслуженному мастеру спорта России Андрею Захряпину
Текст: Андрей Константинов
70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
Сегодня в Улан-Удэ в спортивной школе олимпийского резерва №10 проходит традиционный турнир по вольной борьбе, посвящённый заслуженному мастеру спорта России Андрею Захряпину.

– Желаю всем участникам здоровья, силы духа и честной борьбы. Пусть победит сильнейший, а главное – пусть всё обойдётся без травм, – обратился к спортсменам Андрей Захряпин.

Как сообщили в мэрии города, в соревнованиях принимает участие около 70 борцов – кандидатов в мастера спорта. Для многих из них этот турнир стал важным этапом на пути к спортивным вершинам, возможностью проявить себя, проверить свои силы и перенять опыт у более опытных соперников.

Андрей Захряпин – легенда бурятского спорта, четырёхкратный чемпион Всемирных игр среди глухих, обладатель многочисленных наград Сурдлимпийских игр, чемпион СССР, России, Европы и мира среди глухих.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
 
