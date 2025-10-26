Спорт 26.10.2025 в 10:25

Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при

Занять первое место ему помешали неточности в катании
Текст: Елена Кокорина
Фигурист с бурятскими корнями Алдар Самбуев достойно выступил на этапе юниорского Гран-при в Магнитогорске и занял на соревнованиях второе место. Об этом накануне сообщили в ТАСС.

- У меня бурятские корни. Дедушка и бабушка по папиной линии буряты. Я очень хочу себя представить в будущем успешным фигуристом. Когда сплю, мне часто снятся сны про успешное будущее, и оно связано с фигурным катанием, - рассказал журналистам юный спортсмен.

За прокат своей программы Алдар получил 226 баллов. До победного «золотого» результата ему не хватило всего 14 баллов.

Следующим этапом для Самбуева будет Гран-при Красноярска. Будем держать за него кулачки.

Фото: скриншот видео «Первый канал»

