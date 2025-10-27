Спорт 27.10.2025 в 11:53
Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
Спортсменки взяли золото и бронзу
Текст: Елена Кокорина
В Санкт-Петербурге завершилось переходное первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет на призы Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Соревнования проходили с 24 по 27 октября.
- Ирина Цыдеева завоевала золотую медаль в весовой категории 49 кг. Она тренируется в спортивной школе № 10. Ее тренеры Марина Ойдопова, Бэлигто Бадмаев и Мунко Бадмаев. Мария Труднева взяла бронзу в весовой категории 53 кг. Занимается в спортивной школе №7. Тренеры Любовь Усольцева, Евгений Кузьмин, Чимит Жамсаранов и Екатерина Гаврилова. Гордимся и желаем дальнейших успехов и побед, - сообщили в минспорта республики.
Фото: минспорт Бурятии
