Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях

Спортсменки взяли золото и бронзу
Текст: Елена Кокорина
В Санкт-Петербурге завершилось переходное первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет на призы Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Соревнования проходили с 24 по 27 октября.

- Ирина Цыдеева завоевала золотую медаль в весовой категории 49 кг. Она тренируется в спортивной школе № 10. Ее тренеры Марина Ойдопова, Бэлигто Бадмаев и Мунко Бадмаев. Мария Труднева взяла бронзу в весовой категории 53 кг. Занимается в спортивной школе №7. Тренеры Любовь Усольцева, Евгений Кузьмин, Чимит Жамсаранов и Екатерина Гаврилова. Гордимся и желаем дальнейших успехов и побед, - сообщили в минспорта республики.

Фото: минспорт Бурятии

