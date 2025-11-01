Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России

В Московской области на площадке СК «Жаворонки» 30 октября стартовал чемпионат России по бодибилдингу. В турнире приняли участие около тысячи спортсменов из 70 регионов, в том числе из Бурятии.

Так, бодибилдерша из Северобайкальска Марина Терещенко продемонстрировала безупречную форму и высочайший уровень подготовки. Она заняла 2 место в категории «Фит-модель мастера 35-39 лет».

Ранее «Номер один» сообщал, что спортсменка стала вице-чемпионкой Урала и Сибири. Соревнования проходили с 11 по 12 октября в Екатеринбурге.