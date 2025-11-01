Спорт 01.11.2025 в 12:58

Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России

Соревнования проходили в Московской области
A- A+
Текст: Карина Перова
Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
Фото: ТГ-канал администрации Северобайкальска

В Московской области на площадке СК «Жаворонки» 30 октября стартовал чемпионат России по бодибилдингу. В турнире приняли участие около тысячи спортсменов из 70 регионов, в том числе из Бурятии.

Так, бодибилдерша из Северобайкальска Марина Терещенко продемонстрировала безупречную форму и высочайший уровень подготовки. Она заняла 2 место в категории «Фит-модель мастера 35-39 лет».

Ранее «Номер один» сообщал, что спортсменка стала вице-чемпионкой Урала и Сибири. Соревнования проходили с 11 по 12 октября в Екатеринбурге.

Теги
бодибилдинг

Все новости

Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
01.11.2025 в 12:58
В Чите застройщика из Бурятии подозревают в махинациях
01.11.2025 в 12:50
В Бурятии появился восьмой центр общения старшего поколения
01.11.2025 в 12:41
«У нее остались следы пальцев на шее»
01.11.2025 в 12:31
В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон
01.11.2025 в 11:49
В Бурятии 19 участников СВО и членов их семей запускают свое дело
01.11.2025 в 11:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
01.11.2025 в 11:36
Дефицит учителей в Забайкалье превысил среднероссийский показатель вдвое
01.11.2025 в 11:35
Бюджет Улан-Удэ пополнился штрафами на 5 млн рублей
01.11.2025 в 11:25
На севере Бурятии построят четырехэтажный дом для железнодорожников
01.11.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
Соревнования походили в Тегеране
28.10.2025 в 09:33
Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
Спортсменки взяли золото и бронзу
27.10.2025 в 11:53
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
Занять первое место ему помешали неточности в катании
26.10.2025 в 10:25
70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ
Он посвящён заслуженному мастеру спорта России Андрею Захряпину
24.10.2025 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru