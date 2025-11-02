Спортсменам и тренерам Бурятии выплатили более 10 миллионов

1 ноября в Бурятии прошло награждение спортсменов и их тренеров за успехи, достигнутые в Играх стран БРИКС в 2024 году и Летних Играх Паралимпийцев и Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2023 году. Всего чествовали 24 спортсменов и 18 тренеров. Глава Бурятии вручил им сертификаты за 1, 2 и 3 места. Общая сумма премий составила более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.- Каждый спортсмен – это человек, который преодолевает в первую очередь себя, а потом уже противника, соперника. Паралимпийский спорт – это особый спорт, здесь вы вдвойне преодолеваете себя, обстоятельства. Причем не только на спортивном состязании, но это ваша жизненная позиция. Вы идете вперед несмотря ни на что и достигаете самых высоких результатов. Это достойно всяческой гордости и уважения. Желаю также и дальше дерзко и уверенно двигаться вперед, достигать результатов, чтобы на вас равнялись все остальные. Вы молодцы! – поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.Всего были награждены 24 спортсмена в разных видах спорта: ушу, бокс, спортивная борьба, вольная борьба, дзюдо, самбо, пулевая стрельба, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт.- Игры БРИКС в 2024 году проходили в Казани. Прошли они очень хорошо. И мне удалось выиграть первые игры. К финалу я хорошо подготовилась, как и в целом к играм. Было очень радостно одержать победу на таких крупных международных соревнованиях, - поделилась эмоциями победительница Спортивных Игр стран БРИКС по вольной борьбе Валерия Дондупова.Премии получили и тренеры спортсменов - за подготовку к соревнованиям и высокий результат подопечных.- Очень приятно, что труд вознаграждается. Это хороший стимул для наших спортсменов на дальнейшие подвиги, - отметил тренер Республиканской спортивно-адаптивной школы Сурдлимпийского и Паралимпийского резерва Анна Смирнова.Премии предоставляются за счёт средств республиканского бюджета и составляют: 358,4 тыс. рублей – за золотую медаль, 179,2 тыс. рублей – за серебряную медаль и 107,5 тыс. рублей – за бронзовую медаль.