Спорт 02.11.2025 в 09:52

Спортсменам и тренерам Бурятии выплатили более 10 миллионов

Их отметили за победы в крупных соревнованиях
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Спортсменам и тренерам Бурятии выплатили более 10 миллионов
Фото: пресс-служба правительства РБ
1 ноября в Бурятии прошло награждение спортсменов и их тренеров за успехи, достигнутые в Играх стран БРИКС в 2024 году и Летних Играх Паралимпийцев и Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2023 году. Всего чествовали 24 спортсменов и 18 тренеров. Глава Бурятии вручил им сертификаты за 1, 2 и 3 места. Общая сумма премий составила более 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

- Каждый спортсмен – это человек, который преодолевает в первую очередь себя, а потом уже противника, соперника. Паралимпийский спорт – это особый спорт, здесь вы вдвойне преодолеваете себя, обстоятельства. Причем не только на спортивном состязании, но это ваша жизненная позиция. Вы идете вперед несмотря ни на что и достигаете самых высоких результатов. Это достойно всяческой гордости и уважения. Желаю также и дальше дерзко и уверенно двигаться вперед, достигать результатов, чтобы на вас равнялись все остальные. Вы молодцы! – поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего были награждены 24 спортсмена в разных видах спорта: ушу, бокс, спортивная борьба, вольная борьба, дзюдо, самбо, пулевая стрельба, легкая атлетика, стрельба из лука, велоспорт.

- Игры БРИКС в 2024 году проходили в Казани. Прошли они очень хорошо. И мне удалось выиграть первые игры. К финалу я хорошо подготовилась, как и в целом к играм. Было очень радостно одержать победу на таких крупных международных соревнованиях, - поделилась эмоциями победительница Спортивных Игр стран БРИКС по вольной борьбе Валерия Дондупова.

Премии получили и тренеры спортсменов - за подготовку к соревнованиям и высокий результат подопечных.

- Очень приятно, что труд вознаграждается. Это хороший стимул для наших спортсменов на дальнейшие подвиги, - отметил тренер Республиканской спортивно-адаптивной школы Сурдлимпийского и Паралимпийского резерва Анна Смирнова.

Премии предоставляются за счёт средств республиканского бюджета и составляют: 358,4 тыс. рублей – за золотую медаль, 179,2 тыс. рублей – за серебряную медаль и 107,5 тыс. рублей – за бронзовую медаль.
Теги
награды

Все новости

В Улан-Удэ огласят итоги расследования двойного убийства
02.11.2025 в 09:29
В Бурятии вода подтопила дорогу
02.11.2025 в 09:08
Пригород Улан-Удэ погружается во мрак
02.11.2025 в 07:00
13 лет колонии получила жительница Улан-Удэ за жестокое убийство младенца
01.11.2025 в 17:20
В Монголии стали направлять женщин на выполнение миротворческих миссий
01.11.2025 в 16:39
В Бурятии сотрудники МЧС закупили медицинские средства для бойцов СВО
01.11.2025 в 16:36
Чиновник погорел при строительстве погранперехода «Забайкальск»
01.11.2025 в 16:31
В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик
01.11.2025 в 16:03
Правительство Монголии просит австралийцев снизить проценты по долгу
01.11.2025 в 16:03
Мать из Бурятии судилась с отделением Соцфонда из-за пособия
01.11.2025 в 15:33
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Бодибилдерша из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
Соревнования проходили в Московской области
01.11.2025 в 12:58
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
Соревнования походили в Тегеране
28.10.2025 в 09:33
Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
Спортсменки взяли золото и бронзу
27.10.2025 в 11:53
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
Занять первое место ему помешали неточности в катании
26.10.2025 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru