Лучник из Бурятии в составе сборной России завоевал бронзу на кубке мира

Соревнования проходили в Южной Корее
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В Южной Корее с 31 октября по 4 ноября проходил Traditional Archery World Cup – Кубок мира по стрельбе из традиционного лука. В нем приняли участие около 535 спортсменов из 32 стран.

Лучники состязались в личных и командных дисциплинах. Бурятию в составе сборной России представлял Олег Цыбикжапов (спортивная школа № 15). В командном зачете на мишени «Пута» он завоевал бронзу совместно с Шенбергом Мункуевым, Магомедарифом Мирзаевым, Гафуром Рахмангуловым и Саналом Очировым

Бурятского спортсмена тренирует Владимир Зомонов, отметили в Центре спортивной подготовки республики.

стрельба из лука кубок мира

