Спорт 10.11.2025 в 09:40
Боксерша из Бурятии пробилась в финал первенства Европы
Состязания проходят в столице Армении
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии Дарья Пантелеева вышла в финал первенства Европы по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания проходят в столице Армении – Ереване (6+).
Бурятская боксерша представляет молодежную сборную России в весовой категории 54 кг. Она пробилась в финал, победив единогласным решением судей Татьяну Трушкину из Беларуси.
Подчеркивается, что в борьбе за «золото» Дарье будет противостоять действующая чемпионка Европы среди женщин Сара Чиркович из Сербии.
