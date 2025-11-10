Боксерша из Бурятии пробилась в финал первенства Европы

Спортсменка из Бурятии Дарья Пантелеева вышла в финал первенства Европы по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания проходят в столице Армении – Ереване (6+).

Бурятская боксерша представляет молодежную сборную России в весовой категории 54 кг. Она пробилась в финал, победив единогласным решением судей Татьяну Трушкину из Беларуси.

Подчеркивается, что в борьбе за «золото» Дарье будет противостоять действующая чемпионка Европы среди женщин Сара Чиркович из Сербии.

Возрастное ограничение 6+