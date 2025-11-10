Спорт 10.11.2025 в 09:40

Боксерша из Бурятии пробилась в финал первенства Европы

Состязания проходят в столице Армении
Текст: Карина Перова
Фото: Федерация бокса Бурятии

Спортсменка из Бурятии Дарья Пантелеева вышла в финал первенства Европы по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания проходят в столице Армении – Ереване (6+).

Бурятская боксерша представляет молодежную сборную России в весовой категории 54 кг. Она пробилась в финал, победив единогласным решением судей Татьяну Трушкину из Беларуси.

Подчеркивается, что в борьбе за «золото» Дарье будет противостоять действующая чемпионка Европы среди женщин Сара Чиркович из Сербии.

Возрастное ограничение 6+

Теги
бокс первенство Европы армения

