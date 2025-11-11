Боксерша из Бурятии завоевала «серебро» первенства Европы

Накануне в столице Армении, Ереване, завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров и молодежи. В финале в весовой категории 54 кг за «золото» боролась спортсменка из Бурятии Дарья Пантелеева.

Ее соперницей стала действующая чемпионка Европы среди женщин, участница Олимпиады в Париже Сара Чиркович из Сербии. Дарье не удалось ее одолеть, в результате поединка наша боксерша стала обладательницей серебряной медали.

Девушка является спортсменкой Центра спортивной подготовки Бурятии, тренируется под руководством Тамира Галанова, Бадмы Бадмаева в СК «Номто»

«В финальном бою Пантелеевой не хватило опыта. Чересчур уважительно отнеслась к регалиям соперницы. Мы уверены, что в следующий раз Дарья выиграет», - прокомментировал президент Федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев.