Спорт 12.11.2025 в 15:19

Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США

Это лучшее выступление спортсменов за всю историю страны
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
Фото: архив «Номер один»

На международном турнире - мемориал Билла Фаррелла, проходившем в Нью-Йорке, США, монгольские борцы вольного стиля завоевали 11 медалей, шесть из которых были золотыми. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Медалей высшей пробы среди женщин удостоились Батхуягийн Хулан (до 55 кг), Хурэлхуугийн Болортуяа (до 57 кг), Сухээгийн Цэрэнчимэд (до 62 кг), Тувшинжаргалын Энхжин (до 65 кг), Баастын Ганцэцэг (до 68 кг), Зоригтын Болортунгалаг (до 72 кг). Цогт-Очирын Намуунцэцэг (до 53 кг) завоевал серебро, а Тогтохын Алтжин (до 59 кг) бронзу.

В соревнованиях среди мужчин Заслуженный спортсмен Монголии Эрдэнэбатын Бэхбаяр (до 61 кг) завоевал серебро, а мастера спорта международного класса Батхуягийн Мунх-Эрдэнэ (до 57 кг) и Наадамбатын Батбилгуур (до 86 кг) завоевали бронзу.

Кроме того, на международном турнире по греко-римской борьбе “Борцовская Лига Поддубного”, проходившем в Москве, Заслуженный спортсмен Монголии Тумур-Очирын Тулга победил Далгата Абдулкадырова из Дагестана (Россия), а в весовой категории до 79 кг мастер спорта международного Олонбаярын Сульдхуу победил Ахмеда Усманова.

С 11 ноября, мужская сборная по вольной борьбе начала совместные тренировки в Учебном центре Пенсильванского университета и Лихайского университета. Женщины примут участие в 14-дневных совместных тренировках в Центре олимпийской подготовки США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

Теги
монголия вольная борьба

Все новости

Бурятия на кончике языка
12.11.2025 в 16:11
Птица счастья завтрашнего дня
12.11.2025 в 16:02
Дедушка в Улан-Удэ остался без телефона проехав на трамвае
12.11.2025 в 15:52
Почти 100% молодежи не поддерживают блокировок интернета
12.11.2025 в 15:49
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» с 13 ноября начнет работу в Иркутской области и Бурятии
12.11.2025 в 15:43
В Австралию переехало 22 тысячи монголов
12.11.2025 в 15:39
Мэр Улан-Удэ потребовал непрерывно чистить улицы от снега
12.11.2025 в 15:32
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
12.11.2025 в 15:19
В Бурятии женщины подрались из-за мяса
12.11.2025 в 15:11
В Улан-Удэ приводят в порядок дороги, дворы и экологию
12.11.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Боксер из Бурятии впервые выступит на чемпионате мира
Сборную страны представит Баир Батлаев
11.11.2025 в 16:06
Боксерша из Бурятии завоевала «серебро» первенства Европы
В Ереване завершились финальные поединки
11.11.2025 в 09:38
Боксерша из Бурятии пробилась в финал первенства Европы
Состязания проходят в столице Армении
10.11.2025 в 09:40
Лучник из Бурятии в составе сборной России завоевал бронзу на кубке мира
Соревнования проходили в Южной Корее
05.11.2025 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru