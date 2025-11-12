Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США

На международном турнире - мемориал Билла Фаррелла, проходившем в Нью-Йорке, США, монгольские борцы вольного стиля завоевали 11 медалей, шесть из которых были золотыми. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Медалей высшей пробы среди женщин удостоились Батхуягийн Хулан (до 55 кг), Хурэлхуугийн Болортуяа (до 57 кг), Сухээгийн Цэрэнчимэд (до 62 кг), Тувшинжаргалын Энхжин (до 65 кг), Баастын Ганцэцэг (до 68 кг), Зоригтын Болортунгалаг (до 72 кг). Цогт-Очирын Намуунцэцэг (до 53 кг) завоевал серебро, а Тогтохын Алтжин (до 59 кг) бронзу.

В соревнованиях среди мужчин Заслуженный спортсмен Монголии Эрдэнэбатын Бэхбаяр (до 61 кг) завоевал серебро, а мастера спорта международного класса Батхуягийн Мунх-Эрдэнэ (до 57 кг) и Наадамбатын Батбилгуур (до 86 кг) завоевали бронзу.

Кроме того, на международном турнире по греко-римской борьбе “Борцовская Лига Поддубного”, проходившем в Москве, Заслуженный спортсмен Монголии Тумур-Очирын Тулга победил Далгата Абдулкадырова из Дагестана (Россия), а в весовой категории до 79 кг мастер спорта международного Олонбаярын Сульдхуу победил Ахмеда Усманова.

С 11 ноября, мужская сборная по вольной борьбе начала совместные тренировки в Учебном центре Пенсильванского университета и Лихайского университета. Женщины примут участие в 14-дневных совместных тренировках в Центре олимпийской подготовки США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.