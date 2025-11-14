Шашист из Бурятии взял две медали чемпионата мира в Турции

С 19 по 31 октября в турецком городе Кемер состоялся чемпионат мира по шашкам (русская версия, 64 клетки) среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Там отличился участник из Бурятии Александр Халтагаров.

Мужчина занял 2 место в быстрой программе (рапид) и стал лучшим в классической программе. В последнем случае Александр уверенно прошел отборочный турнир, выйдя в плей-офф с первого места. В полуфинале он одержал победу над соперником из Турции, а в финале – над представителем Польши.

Бурятского шашиста тренирует Олег Болсохоев.