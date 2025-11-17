Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды

В Китае состоялся чемпионат мира по гиревому спорту среди мужчин и женщин. За звание лучших боролись почти 400 спортсменов из 20 стран.

Отличные результаты в составе сборной России показали гиревики из Бурятии – атлеты завоевали 9 медалей – четыре «золота» и пять серебряных наград.

Так, Андрей Рассадин стал первым в рывке – 216 подъемов в в/к до 73 кг. Он установил новый мировой рекорд и стал пятикратным чемпионом мира. Также спортсмен занял 2 место в толчке – 139 кг (личный рекорд).

Сергей Балабанов завоевал 1 место в длинном цикле – 101 подъем в в/к свыше 95 кг и 2 место в толчке.

Андрей Пивень – 1 место в рывке (189 подъемов в в/к до 95 кг), 2 место в длинном цикле (69 подъемов) и 2 место в толчке – 121 кг.

Виктория Башарова – 1 место в рывке: 217 подъемов в в/к до 68 кг. Она установила новый мировой рекорд.

Сергей Кожевников – 2 место в рывке (200 подъемов в в/к до 78 кг).