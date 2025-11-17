Спорт 17.11.2025 в 09:34

Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды

И завоевали 9 медалей
A- A+
Текст: Карина Перова
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В Китае состоялся чемпионат мира по гиревому спорту среди мужчин и женщин. За звание лучших боролись почти 400 спортсменов из 20 стран.

Отличные результаты в составе сборной России показали гиревики из Бурятии – атлеты завоевали 9 медалей – четыре «золота» и пять серебряных наград.

Так, Андрей Рассадин стал первым в рывке – 216 подъемов в в/к до 73 кг. Он установил новый мировой рекорд и стал пятикратным чемпионом мира. Также спортсмен занял 2 место в толчке – 139 кг (личный рекорд).

Сергей Балабанов завоевал 1 место в длинном цикле – 101 подъем в в/к свыше 95 кг и 2 место в толчке.

Андрей Пивень – 1 место в рывке (189 подъемов в в/к до 95 кг), 2 место в длинном цикле (69 подъемов) и 2 место в толчке – 121 кг.

Виктория Башарова – 1 место в рывке: 217 подъемов в в/к до 68 кг. Она установила новый мировой рекорд.

Сергей Кожевников – 2 место в рывке (200 подъемов в в/к до 78 кг).

Теги
гиревой спорт чемпионат мира

Все новости

В Улан-Удэ мать пыталась передать сыну в СИЗО «запрещенку» под видом сахара
17.11.2025 в 10:18
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
17.11.2025 в 10:11
Еще одна пенсионерка из Бурятии победила дроппера
17.11.2025 в 10:00
На уборку дорог в районах Бурятии выделят более 80 млн рублей
17.11.2025 в 09:48
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
17.11.2025 в 09:34
87-летняя бабушка в Улан-Удэ отдала мошенникам свыше 600 тысяч
17.11.2025 в 09:06
Неисправный электросчетчик
17.11.2025 в 09:00
На перевале «Дураков» в Бурятии охотник сломал ногу
17.11.2025 в 08:50
В селе Бурятии прорвало дамбу
16.11.2025 в 16:21
В Бурятии открыли мемориальную доску в честь экс-главврача Мухоршибирской ЦРБ
16.11.2025 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
На чемпионате мира по шахматам в командном зачете монгольская сборная стала второй
15.11.2025 в 13:05
Шашист из Бурятии взял две медали чемпионата мира в Турции
На состязаниях отличился Александр Халтагаров
14.11.2025 в 17:25
Метатель ножа из Бурятии взял «серебро» чемпионата мира
Награду завоевал Александр Тырин
13.11.2025 в 17:10
Монгольские борцы завоевали 11 медалей в США
Это лучшее выступление спортсменов за всю историю страны
12.11.2025 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru