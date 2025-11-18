Спорт 18.11.2025 в 12:19

Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером

Титула добился Эрдэм Хубукшанов
Текст: Карина Перова
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
Фото: ТГ-канал Инны Ивахиновой

Шахматист из Бурятии 18-летний Эрдэм Хубукшанов завоевал звание международного гроссмейстера. Он набрал недостающие пункты рейтинга ЭЛО и выполнил заветное звание на Кубке президента Таджикистана в Душанбе. Об этом сообщила президент шахмат РБ Инна Ивахинова.

По ее словам, Эрдэм стал самым молодым гроссмейстером Бурятии. Для получения этого титула необходимо выполнить три гроссмейстерских балла в трех международных турнирах и достичь рейтинга в 2500 пунктов, что требует участия в десятках и даже сотнях серьезных турниров. Юноша уже имел три гроссмейстерских балла, и теперь ему удалось планомерно набрать рейтинг.

В нашем регионе это звание также имеют Антон Шомоев, Батор Самбуев, Жамсаран Цыдыпов и Инна Ивахинова.

«Это значительное достижение для одного региона, особенно учитывая, что в Иркутской области и на всем Дальнем Востоке, кроме Бурятии, звание женского международного гроссмейстера имеет только Яна Жапова из Забайкальского края. Яна также стала гроссмейстером в этом году и несколько лет тренировалась в Бурятии у ведущего тренера международного мастера Тимура Иванова. Кстати, Тимур Георгиевич тренировал всех гроссмейстеров Бурятии», - прокомментировала Ивахинова.

Эрдэм Хубукшанов – победитель мирового юношеского первенства по блицу, первенства мира среди мальчиков, вице-чемпион Европы среди юношей, вице-чемпион Азии по быстрым шахматам и блицу среди юношей, победитель первенства России этого года среди юниоров, победитель и призер первенств России среди юношей.

