Спорт 20.11.2025 в 15:59

Лучники из Бурятии «настреляли» шесть медалей на «Кубке сильнейших»

Соревнования проходили в Великих Луках
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В городе Великие Луки с 15 по 20 ноября проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок сильнейших». В турнире участвовали 262 спортсмена из 26 регионов.

На состязаниях блеснула сборная Бурятии – лучники завоевали 4 «золота» в командных соревнованиях и 2 «бронзы» в личном первенстве.

Так, в командном первенстве в дисциплине «классический лук» среди мужчин чемпионами стали Эрдэм Цыдыпов, Сергей Цыренов и Цырен Балтаков. А среди женщин – Эржэна Очирова, Светлана Гомбоева и Соелма Сыренова

Среди мужчин в дисциплине «блочный лук» первое место заняли Бато Ангархаев, Сергей Шенхоров, Руслан Серебряков. Среди женщин – Диана Ошорова, Сойжина Соктоева, Айлана Дамбаева.

«Бронзу» в личном первенстве завоевали Цырен Балтаков (классический лук) и Олег Цыбикжапов (мужчины КЛ- бесприцельный).

