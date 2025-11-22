Спорт 22.11.2025 в 11:08

В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя

Будет открытая встреча в БГУ
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
Фото из ТГ канала Минспорта РБ

Олимпийский чемпион Никита Крюков проведет открытую встречу в стенах Бурятского государственного университета. Будет возможность задать ему вопросы и вдохновится на спорт и достижения. Это не просто лекция, это живой, искренний разговор с человеком, который своим трудом, волей и талантом поднялся на вершину мирового спорта. Тот, кто знает, каково это — стоять на пьедестале, когда звучит гимн твоей страны, и весь мир аплодирует твоей победе.

Никита Крюков готов поделиться с вами своей историей без прикрас. В программе встречи — откровенный разговор о самом главном: 

Как рождаются чемпионы? С чего начинался его путь?

Каково это — выиграть Олимпиаду? Самые яркие эмоции.

Ошибки и советы: что бы он сделал иначе и что советует юным спортсменам?

Будет разбор его самой знаменитой гонки. 

«Ждем всех, кто болеет за наш спорт, мечтает о своих победах или просто хочет провести время с легендой. Это ваш шанс задать личный вопрос чемпиону, получить автограф, сделать совместное фото и провести незабываемый вечер в компании настоящей легенды российского спорта», - пишет Российское общество «Знание» Республики Бурятия. 

г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 4, Бурятский государственный университет, Бальный зал. 25 ноября 2025 года в 16:00. Необходима предварительная запись. https://znanierussia.ru/events/put-k-vershine-kak-sport-prevrashaet-nas-v-pobeditelej-192783

+6 Вход свободный

Теги
лыжи

Все новости

В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
22.11.2025 в 11:08
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
22.11.2025 в 10:31
С 1 января 2026 года в Бурятии зарплаты бюджетникам повысят на 20,7%
22.11.2025 в 09:53
В Бурятии банки пристрастились к подсаживанию клиентов на азарт
22.11.2025 в 07:00
Предприятие в Бурятии выплатит 1,5 миллиона за ущерб природе
21.11.2025 в 18:04
В селе Бурятии снова заработает ФАП
21.11.2025 в 17:29
Пассажиры из Бурятии доедут от Облепихи до Улан-Удэ с многочасовым опозданием
21.11.2025 в 17:27
В Улан-Удэ авиазавод выплатит миллионы семье погибшего работника
21.11.2025 в 16:50
Курс доллара упал ниже 79 рублей
21.11.2025 в 16:30
На Дивизке в Улан-Удэ расчистили ручей, который начал топить автомобильный мост
21.11.2025 в 16:15
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Лучники из Бурятии «настреляли» шесть медалей на «Кубке сильнейших»
Соревнования проходили в Великих Луках
20.11.2025 в 15:59
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
Титула добился Эрдэм Хубукшанов
18.11.2025 в 12:19
Гиревики из Бурятии установили новые мировые рекорды
И завоевали 9 медалей
17.11.2025 в 09:34
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
На чемпионате мира по шахматам в командном зачете монгольская сборная стала второй
15.11.2025 в 13:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru