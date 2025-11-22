В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя

Олимпийский чемпион Никита Крюков проведет открытую встречу в стенах Бурятского государственного университета. Будет возможность задать ему вопросы и вдохновится на спорт и достижения. Это не просто лекция, это живой, искренний разговор с человеком, который своим трудом, волей и талантом поднялся на вершину мирового спорта. Тот, кто знает, каково это — стоять на пьедестале, когда звучит гимн твоей страны, и весь мир аплодирует твоей победе.

Никита Крюков готов поделиться с вами своей историей без прикрас. В программе встречи — откровенный разговор о самом главном:

Как рождаются чемпионы? С чего начинался его путь?

Каково это — выиграть Олимпиаду? Самые яркие эмоции.

Ошибки и советы: что бы он сделал иначе и что советует юным спортсменам?

Будет разбор его самой знаменитой гонки.

«Ждем всех, кто болеет за наш спорт, мечтает о своих победах или просто хочет провести время с легендой. Это ваш шанс задать личный вопрос чемпиону, получить автограф, сделать совместное фото и провести незабываемый вечер в компании настоящей легенды российского спорта», - пишет Российское общество «Знание» Республики Бурятия.

г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 4, Бурятский государственный университет, Бальный зал. 25 ноября 2025 года в 16:00. Необходима предварительная запись. https://znanierussia.ru/events/put-k-vershine-kak-sport-prevrashaet-nas-v-pobeditelej-192783

+6 Вход свободный