Спорт 22.11.2025 в 15:02

В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука

Межрегиональные соревнования «Алтан Годли» впервые проходят в столице Бурятии
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото от Минспорта Бурятии

Сегодня на лукодроме впервые в нашем регионе проходят Межрегиональные соревнования по стрельбе из национального лука «Алтан Годли». Более 100 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии собрались, чтобы побороться за звание лучших.

Соревнования пройдут на дистанциях 45 и 30 метров. Состязания пройдут в личном и командном зачетах, где будут разыграны награды в восьми категориях.

- Я уверен, что сегодня каждый из вас покажет блестящий результат и станет настоящим примером для юных спортсменов. Пусть ваши победы вдохновят молодежь продолжать традиции! Растет число участников, присоединяются соседние регионы и Монголия. Желаю, чтобы стрельба из лука развивалась по всей нашей республике и стране, а наши традиции жили в новых поколениях», – отметил заместитель министра спорта Республики Бурятия Алексей Филатов.

