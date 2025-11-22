В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука

Сегодня на лукодроме впервые в нашем регионе проходят Межрегиональные соревнования по стрельбе из национального лука «Алтан Годли». Более 100 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии собрались, чтобы побороться за звание лучших.





Соревнования пройдут на дистанциях 45 и 30 метров. Состязания пройдут в личном и командном зачетах, где будут разыграны награды в восьми категориях.





- Я уверен, что сегодня каждый из вас покажет блестящий результат и станет настоящим примером для юных спортсменов. Пусть ваши победы вдохновят молодежь продолжать традиции! Растет число участников, присоединяются соседние регионы и Монголия. Желаю, чтобы стрельба из лука развивалась по всей нашей республике и стране, а наши традиции жили в новых поколениях», – отметил заместитель министра спорта Республики Бурятия Алексей Филатов.