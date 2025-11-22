Спорт 22.11.2025 в 19:12

Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране

Министерство спорта Республики Бурятия заняла первое место во Всероссийском конкурсе
Текст: Татьяна Жамсуева
Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране
Фото от Минспорта Бурятии

Министерство спорта Республики Бурятия стало ПЕРВЫМ во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы по пропаганде физической культуры и массового спорта.

- Это не просто победа – это признание нашей общей упорной работы, любви к спорту и стремлению сделать Бурятию сильной и здоровой. Мы смогли показать, что в нашей Республике спорт – это не просто хобби, а часть нашей культуры, - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

В ТГ канале министерство спорта РБ обратилось к жителям региона со словами благодарности: «Спасибо каждому жителю республики, кто занимается спортом, кто поддерживает наших спортсменов, кто просто верит в нас. Вместе мы – сила. Вместе мы добьемся больших высот».

Теги
Спорт

ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука
Межрегиональные соревнования «Алтан Годли» впервые проходят в столице Бурятии
22.11.2025 в 15:02
В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
Будет открытая встреча в БГУ
22.11.2025 в 11:08
Лучники из Бурятии «настреляли» шесть медалей на «Кубке сильнейших»
Соревнования проходили в Великих Луках
20.11.2025 в 15:59
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
Титула добился Эрдэм Хубукшанов
18.11.2025 в 12:19
© 2012 — 2025
Редакция сайта:
