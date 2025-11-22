Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране

Министерство спорта Республики Бурятия стало ПЕРВЫМ во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы по пропаганде физической культуры и массового спорта.

- Это не просто победа – это признание нашей общей упорной работы, любви к спорту и стремлению сделать Бурятию сильной и здоровой. Мы смогли показать, что в нашей Республике спорт – это не просто хобби, а часть нашей культуры, - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

В ТГ канале министерство спорта РБ обратилось к жителям региона со словами благодарности: «Спасибо каждому жителю республики, кто занимается спортом, кто поддерживает наших спортсменов, кто просто верит в нас. Вместе мы – сила. Вместе мы добьемся больших высот».