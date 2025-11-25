Спорт 25.11.2025 в 09:50

Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России

Также на счету у республики «серебро» и «бронза»
Текст: Карина Перова
Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 18 по 23 ноября в Каспийске (Республика Дагестан) проходил чемпионат России по кикбоксингу. Участвовали более 650 спортсменов из 59 регионов страны. Блеснули и кикбоксеры из Бурятии.

Так, Дарья Шелопугина завоевала золотую награду в дисциплине «Поинтфайтинг», а также одержала победу в командных соревнованиях.

Артур Баинов получил «серебро» в дисциплине «Фулл-контакт». А Екатерина Карнакова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «К1».

«Чемпионат России по кикбоксингу является ключевым соревнованием года, по итогам которого был сформирован новый состав национальной сборной страны. А также, данные соревнования служат отборочным этапом на чемпионат мира в 2026 году», - отметили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

кикбоксинг чемпионат России

25.11.2025 в 09:50
25.11.2025 в 09:50
