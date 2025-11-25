Кикбоксерша из Бурятии стала чемпионкой России

С 18 по 23 ноября в Каспийске (Республика Дагестан) проходил чемпионат России по кикбоксингу. Участвовали более 650 спортсменов из 59 регионов страны. Блеснули и кикбоксеры из Бурятии.

Так, Дарья Шелопугина завоевала золотую награду в дисциплине «Поинтфайтинг», а также одержала победу в командных соревнованиях.

Артур Баинов получил «серебро» в дисциплине «Фулл-контакт». А Екатерина Карнакова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «К1».

«Чемпионат России по кикбоксингу является ключевым соревнованием года, по итогам которого был сформирован новый состав национальной сборной страны. А также, данные соревнования служат отборочным этапом на чемпионат мира в 2026 году», - отметили в Центре спортивной подготовки Бурятии.