Самбист из Бурятии завоевал кубок России

В городе Кстово, на территории Международной академии спорта, с 24 по 28 ноября проходит кубок России по самбо среди мужчин и женщин (6+).

В первый день соревнований спортсмен из Бурятии Алдар Намсараев вышел в финал в весовой категории до 58 кг, где встретился с представителем Нижегородской области.

В напряженном поединке Алдар одержал уверенную победу и стал обладателем кубка России. Также бурятский самбист получил путевку на кубок мира, который состоится в Таджикистане, городе Душанбе (6+).

Спортсмена тренирует Жаргал Жигжитов.

