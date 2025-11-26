Спорт 26.11.2025 в 15:53

Самбист из Бурятии завоевал кубок России

Чемпионом стал Алдар Намсараев
Текст: Карина Перова
Самбист из Бурятии завоевал кубок России
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В городе Кстово, на территории Международной академии спорта, с 24 по 28 ноября проходит кубок России по самбо среди мужчин и женщин (6+).

В первый день соревнований спортсмен из Бурятии Алдар Намсараев вышел в финал в весовой категории до 58 кг, где встретился с представителем Нижегородской области.

В напряженном поединке Алдар одержал уверенную победу и стал обладателем кубка России. Также бурятский самбист получил путевку на кубок мира, который состоится в Таджикистане, городе Душанбе (6+).

Спортсмена тренирует Жаргал Жигжитов.

Возрастное ограничение 6+

Теги
самбо

