27.11.2025

Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке

Геннадий Мармушев взял сразу четыре «золота»
Текст: Андрей Константинов
Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке
Фото: предоставлено министерством спорта Бурятии
Бурятский ветеран-легкоатлет Геннадий Мармушев триумфально выступил на чемпионате Африки по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили в Тунисе.

Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, в составе сборной России Геннадий Мармушев завоевал сразу 4 золотые медали в возрастной категории М75. Спортсмен одержал победы в беге на дистанциях 1,5 и 5 км, 6-километровом кроссе, а также в полумарафоне.
