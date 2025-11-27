Спорт 27.11.2025 в 09:14
Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке
Геннадий Мармушев взял сразу четыре «золота»
Текст: Андрей Константинов
Бурятский ветеран-легкоатлет Геннадий Мармушев триумфально выступил на чемпионате Африки по лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили в Тунисе.
Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, в составе сборной России Геннадий Мармушев завоевал сразу 4 золотые медали в возрастной категории М75. Спортсмен одержал победы в беге на дистанциях 1,5 и 5 км, 6-километровом кроссе, а также в полумарафоне.
