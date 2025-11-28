Спорт 28.11.2025 в 14:38

Работник физической культуры из Бурятии отличилась на спортивной премии

Награждение состоялось в Москве
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Ивана Козырева

Вчера в Москве состоялось торжественное вручение Национальной спортивной премии. В числе приглашенных была инструктор по физической культуре и спорту из Бичурского района Бурятии Ирина Сафонова.

По словам министра спорта республики Ивана Козырева, Ирина стала финалистом в номинации «Спорт для всех» в категории «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности».

«Это достижение демонстрирует преданность Ирины своему делу, ее энергию и любовь к спорту. Благодаря ее усилиям, спорт становится доступнее для жителей сельской местности, а здоровый образ жизни набирает все большую популярность!», - прокомментировал Иван Козырев.

