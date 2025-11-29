Спорт 29.11.2025 в 18:09

В Улан-Удэ прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

Турнир был посвящен памяти Герою СССР Василия Маргелова
Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ прошли соревнования по армейскому рукопашному бою
Фото от Минспорта Бурятии

С 28 по 29 ноября в ФСК прошли соревнования, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск. Этот турнир стал данью уважения легендарному командующему ВДВ, чья личность навсегда останется в истории нашей страны. В 26-м Кубке ВС РФ участвовали 17 команд, включавших около 115 бойцов. В ходе состязаний зрители стали свидетелями захватывающих поединков, накала страстей и невероятной силы воли участников.

photo_2025-11-29_12-33-31.jpg

Как сообщает Министерство спорта РБ в общекомандном зачете 1 место занял Южный военный округ, на 2 месте - Воздушно-космические силы и 3 место занял Центральный военный округ.

photo_2025-11-29_12-33-12.jpg

