В Улан-Удэ прошли соревнования по армейскому рукопашному бою

С 28 по 29 ноября в ФСК прошли соревнования, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск. Этот турнир стал данью уважения легендарному командующему ВДВ, чья личность навсегда останется в истории нашей страны. В 26-м Кубке ВС РФ участвовали 17 команд, включавших около 115 бойцов. В ходе состязаний зрители стали свидетелями захватывающих поединков, накала страстей и невероятной силы воли участников.





Как сообщает Министерство спорта РБ в общекомандном зачете 1 место занял Южный военный округ, на 2 месте - Воздушно-космические силы и 3 место занял Центральный военный округ.



