Сильнейшие из сильнейших

В ФСК завершился финал Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя СССР Василия Маргелова, посвященного 95-летию Воздушно-десантных войск.



В 26-й раз прошел ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих, и впервые его приняла Бурятия.

«Я был очень рад, что наш город принял такие статусные соревнования. На них собралась элита наших войск. И мы рады, что именно такие люди защищают нашу Родину», - поделился мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

На соревнования приехали 17 сильнейших команд: более сотни бойцов, представляющих ВДВ, ВКС, ВМФ, ракетные, инженерные войска, Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, Восточный военные округа, военные учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Воронежа, Тюмени, Казани и Омска.

По итогам соревнований определены сильнейшие в своих весовых категориях:

Весовая категория 60 кг:

Даниил Самхарадзе – ЦВО Дмитрий Кулькин – ВКС Сергей Соколов – ВДВ

Весовая категория 65 кг:

Шамиль Лабазанов – ЮВО Магомед Чингелов – ЛенВО Эльдар Долозин – ВКС

Весовая категория 70 кг:

Имамшамиль Гусенов – ЮВО Станислав Важинский – ВКС Ахмедбег Мусакаев – ЛенВО

Весовая категория 75 кг:

Ренас Зайнутдинов – ЦВО Расул Гаджимагомедов – ЮВО Геннадий Седачев – ВУНЦ ВВС «ВВА»

Весовая категория 80 кг:

Темирхан Гасанов – МВО Андрей Кошкин – ВКС Эдуард Леонов – РВСН

Весовая категория 85 кг:

Мурад Маммаев – ЛенВО Адлер Ферзуллаев – ВИФК Илья Кателевский – ЦВО

Весовая категория 85+ кг:

Антоний Кречетов – ВКС Андрей Рымкевич – ТВВИКУ Шамиль Алиев – ЮВО

Общекомандный зачет:



Южный военный округ (ЮВО) Воздушно-космические силы (ВКС) Центральный военный округ (ЦВО)

Поздравления победителям и благодарность всем участникам турнира!