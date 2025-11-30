Спорт 30.11.2025 в 14:36

Сильнейшие из сильнейших

В финале Кубка ВС РФ по рукопашному бою победил ЮВО
Текст: Макар Захаров
Минспорт РБ

В ФСК завершился финал Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя СССР Василия Маргелова, посвященного 95-летию Воздушно-десантных войск.

В 26-й раз прошел ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих, и впервые его приняла Бурятия.

«Я был очень рад, что наш город принял такие статусные соревнования. На них собралась элита наших войск. И мы рады, что именно такие люди защищают нашу Родину», - поделился мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

На соревнования приехали 17 сильнейших команд: более сотни бойцов, представляющих ВДВ, ВКС, ВМФ, ракетные, инженерные войска, Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, Восточный военные округа, военные учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Воронежа, Тюмени, Казани и Омска.

По итогам соревнований определены сильнейшие в своих весовых категориях:

Весовая категория 60 кг:

  1. Даниил Самхарадзе – ЦВО

  2. Дмитрий Кулькин – ВКС

  3. Сергей Соколов – ВДВ

Весовая категория 65 кг:

  1. Шамиль Лабазанов – ЮВО

  2. Магомед Чингелов – ЛенВО

  3. Эльдар Долозин – ВКС

Весовая категория 70 кг:

  1. Имамшамиль Гусенов – ЮВО

  2. Станислав Важинский – ВКС

  3. Ахмедбег Мусакаев – ЛенВО

Весовая категория 75 кг:

  1. Ренас Зайнутдинов – ЦВО

  2. Расул Гаджимагомедов – ЮВО

  3. Геннадий Седачев – ВУНЦ ВВС «ВВА»

Весовая категория 80 кг:

  1. Темирхан Гасанов – МВО

  2. Андрей Кошкин – ВКС

  3. Эдуард Леонов – РВСН

Весовая категория 85 кг:

  1. Мурад Маммаев – ЛенВО

  2. Адлер Ферзуллаев – ВИФК

  3. Илья Кателевский – ЦВО

Весовая категория 85+ кг:

  1. Антоний Кречетов – ВКС

  2. Андрей Рымкевич – ТВВИКУ

  3. Шамиль Алиев – ЮВО

Общекомандный зачет:

  1. Южный военный округ (ЮВО)

  2. Воздушно-космические силы (ВКС)

  3. Центральный военный округ (ЦВО)

Поздравления победителям и благодарность всем участникам турнира!

