Сильнейшие из сильнейших
В ФСК завершился финал Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя СССР Василия Маргелова, посвященного 95-летию Воздушно-десантных войск.
В 26-й раз прошел ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих, и впервые его приняла Бурятия.
«Я был очень рад, что наш город принял такие статусные соревнования. На них собралась элита наших войск. И мы рады, что именно такие люди защищают нашу Родину», - поделился мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.
На соревнования приехали 17 сильнейших команд: более сотни бойцов, представляющих ВДВ, ВКС, ВМФ, ракетные, инженерные войска, Московский, Ленинградский, Южный, Центральный, Восточный военные округа, военные учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Воронежа, Тюмени, Казани и Омска.
По итогам соревнований определены сильнейшие в своих весовых категориях:
Весовая категория 60 кг:
Даниил Самхарадзе – ЦВО
Дмитрий Кулькин – ВКС
Сергей Соколов – ВДВ
Весовая категория 65 кг:
Шамиль Лабазанов – ЮВО
Магомед Чингелов – ЛенВО
Эльдар Долозин – ВКС
Весовая категория 70 кг:
Имамшамиль Гусенов – ЮВО
Станислав Важинский – ВКС
Ахмедбег Мусакаев – ЛенВО
Весовая категория 75 кг:
Ренас Зайнутдинов – ЦВО
Расул Гаджимагомедов – ЮВО
Геннадий Седачев – ВУНЦ ВВС «ВВА»
Весовая категория 80 кг:
Темирхан Гасанов – МВО
Андрей Кошкин – ВКС
Эдуард Леонов – РВСН
Весовая категория 85 кг:
Мурад Маммаев – ЛенВО
Адлер Ферзуллаев – ВИФК
Илья Кателевский – ЦВО
Весовая категория 85+ кг:
Антоний Кречетов – ВКС
Андрей Рымкевич – ТВВИКУ
Шамиль Алиев – ЮВО
Общекомандный зачет:
Южный военный округ (ЮВО)
Воздушно-космические силы (ВКС)
Центральный военный округ (ЦВО)
Поздравления победителям и благодарность всем участникам турнира!