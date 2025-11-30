В Бурятии схлестнулись сильнейшие рукопашники ВС РФ

В Улан-Удэ вчера состоялся финал Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Василия Маргелова. Масштабное событие, посвященное юбилею образования Воздушно-десантных войск, было организовано при поддержке ООО «АпатитАгро», выступившего генеральным партнером турнира.

Церемония открытия финального этапа спортивного состязания собрала на одной площадке руководство как регионального, так и федерального уровня. Под сводами спорткомплекса плечом к плечу стояли глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители Минобороны и Госдумы, президент ФАРБ России Вячеслав Дамдинцурунов, директор ООО «АпатитАгро» Александр Баранов, а также высокопоставленные представители госкорпорации «Ростех» и командования ВДВ.





Помощник командующего воздушно-десантными войсками по физподготовке Рустам Юлдашев отметил в своей торжественной речи, что без поддержки генерального партнера «проведение этого турнира было бы невозможным». Вручая благодарность Александру Баранову, он подчеркнул его неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, поддержку армейского спорта и сохранение памяти о защитниках Отечества.

«Армейский рукопашный бой – это наш, отечественный военно-прикладной вид спорта. Финал Кубка собрал сильнейших спортсменов практически всех видов войск. Многие из них – наша гордость, участники специальной военной операции. С этих военнослужащих-спортсменов нужно брать пример, учиться у них мужеству, стойкости и силе воли, – прокомментировал директор ООО «АпатитАгро» Александр Баранов. – Наша компания, выступая генеральным партнером турнира, рада быть сопричастной, вносить свой вклад в развитие и популяризацию армейского рукопашного боя, в патриотическое воспитание детей и подростков».

Турнир стал очередным ярким подтверждением социальной миссии предприятия. ООО «АпатитАгро» – ответственное предприятие, придерживающееся не только строгих экологических стандартов работы, но и поддерживающее на территории присутствия социальные инициативы.

«В том числе мы продолжаем вести активную поддержку социальных инициатив жителей Иволгинского района Бурятии», – добавил Баранов.

По результатам ожесточенных схваток, в которых участвовали свыше сотни бойцов, были определены наисильнейшие. В напряженной борьбе, полной захватывающих поединков и демонстрации невероятной силы духа, победу в общекомандном зачете одержали военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Второе место заняла команда Воздушно-космических сил (ВКС), а третье – коллектив Центрального военного округа (ЦВО).