В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе

5 и 6 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут IV всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного тренера России Олега Алексеева.На борцовских коврах встретятся сильнейшие спортсмены из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), а также Тывы. Им предстоит бескомпромиссная борьба за звание чемпиона и мастера спорта России.Вход на соревнования свободный. Возрастное ограничение: 6+Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.