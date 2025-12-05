Спорт 05.12.2025 в 09:49
Три спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата России по боксу
Состязания проходят в Уфе
Текст: Карина Перова
Три спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата России по боксу среди женщин. Соревнования проходят в Уфе. Заключительные поединки состоятся сегодня (6+).
Дарима Сандакова (70 кг), Людмила Воронцова (57 кг) и Дарья Пантелеева (54 кг) уверенно дошли до финалов, показав красивый и техничный бокс.
Дарима Сандакова поборется за «золото» с Анастасией Эсман (Кемеровская область), Дарья Пантелеева выступит против Анастасии Кооль (Краснодарский край), а соперницей Людмилы Воронцовой станет Карина Тазабекова (Санкт-Петербург)
Прямая трансляция начнется в 18:30 по улан-удэнскому времени.
