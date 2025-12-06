Спорт 06.12.2025 в 20:22

Победа для наставника

Цыбик Максаров взял золото на турнире памяти его тренера Олега Алексеева
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии, в физкультурно-спортивном комплексе, прошел IV Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти чемпиона Европы (6+), заслуженного тренера России Олега Александровича Алексеева.

Это турнир среди борцов-мужчин. Участники провели схватки в десяти весовых категориях. Силой и мастерством померились вольники из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Тывы, Красноярского края и Москвы.

Наиболее интересной из категорий, наверное, можно назвать категорию, в которой выступили спортсмены весом до 125 килограммов. Это была самая «весомая» категория на турнире.

6 декабря в финальном поединке в этом весе сошлись два борца-богатыря из Бурятии – Цыбик Максаров и Эрдэм Цыренжапов. По итогам напряженной схватки победу одержал Цыбик Максаров. В целом, он выступает в данном весе с 2009 года. Сойдя с помоста, застланного борцовским ковром, на котором он только что взял золото турнира, спортсмен отдышался и ответил на несколько вопросов «Номер один».

– Второй день турнира. Вы завоевали золото. Как схватка – соперник достойный?

– Да. К турниру все готовятся.

– Впервые боролись с ним?

– На тренировке почти каждый день боремся. Знаком мне. Я сам давно не выступал, лет девять. Вообще, планирую выступать по мастерам ковра, ветеранам, на «мир» готовимся. Тренироваться начал усиленно.

Цыбик Максаров сказал, что победить на турнире, который проводится в память об Олеге Алексееве, – это значимо для него. Борец назвал Олега Алексеева великим тренером, атлетом, спортсменом.

– Он меня тренировал, когда я был на первом курсе. Вообще, я в вольной борьбе с третьего класса.

– Каким он был?

– Очень требовательным, очень дисциплинированным. Знал, что делать в борьбе.

– Понравилась организация турнира?

– Понравилась. А оформление – как будто на чемпионате России выступаешь. Мне было приятно выступать. И вдвойне, так как выиграл. Всем болельщикам привет!

– С победой на турнире!

– Спасибо!

Напомним, что Цыбик Максаров – мастер спорта международного класса.

Из десяти весовых категорий в семи первые места завоевали спортсмены Бурятии. В других победили борцы Иркутской области и Красноярского края. Лучшим борцом турнира признали Тамира Ешинимаева (выступал в зачете двух регионов – Бурятии и Забайкальского края).

Согласно протоколу мандатной комиссии турнира, в соревновании приняли участие 94 борца.

