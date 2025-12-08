Борцы из Бурятии завоевали 4 медали кубка России по спорту глухих

Борцы из Бурятии завоевали третье общекомандное место на кубке России по спорту глухих. Турнир, включающий соревнования по греко-римской и вольной борьбе, проходил 6 декабря в Бердске Новосибирской области.

Всего в весовых категориях от 55 до 130 кг боролись около 120 участников. Бурятские атлеты взяли четыре награды: два «золота» (Будажан Самбуев в весе до 57 кг и Даба Цырендоржиев в весе до 61 кг), одно «серебро» (Сергей Евтюгин в весе до 70 кг) и одну «бронзу» Иван Максимов (в весе до 61 кг).

«Сборная Бурятии заняла 3 место в общекомандном зачёте, уступив только командам Дагестана и Тывы», - отметили в Минспорта Бурятии.