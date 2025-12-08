Турнир в Бурятии порадовал любителей борьбы

На прошлой неделе в столице Бурятии, в физкультурно-спортивном комплексе, прошли IV Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Алексеева.

При поддержке ЗГРП

Генеральным партнером турнира выступило АО «Забайкальское горнорудное предприятие».

ЗГРП традиционно активно поддерживает спортивные соревнования, проходящие в республике. Поддержала компания и «алексеевский» турнир - одно из последних крупных соревнований 2025 года.

Участники провели схватки в десяти весовых категориях. Силой и мастерством померились борцы вольного стиля из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Тывы, Красноярского края и Москвы.

Поединки заняли два дня. В первый день состоялись предварительные, а также полуфинальные встречи во всех весовых категориях. Во второй день прошли финальные и утешительные схватки. В конце турнира прошла церемония награждения победителей и призеров.

Традиционно, в торжественном открытии состязания приняли участие высокие официальные лица от Госдумы, Народного Хурала, министр спорта Бурятии, мэр и председатель Думы Эхирит-Булагатского района Иркутской области, именитые спортсмены республики. Были вдова Олега Алексеева, его дочь и внуки, сестра с супругом, другие родственники.

На открытии соревнований всем собравшимся напомнили, что Олег Александрович Алексеев родился 13 мая 1953 года в Иркутской области.

В 13 лет он начал заниматься вольной борьбой под руководством Константина Баймеева и увлекся этим видом единоборств. Молодой борец быстро стал занимать призовые места на состязаниях. Приехав в Улан-Удэ и поступив в Бурятский пединститут (ныне БГУ), он продолжает заниматься борьбой на новом месте. Упорные занятия борьбой принесли ему всесоюзную славу.

Европейский триумф Олега Алексеева произошел на Чемпионате Европы по вольной борьбе 1979 года в г. Бухаресте, где он завоевал золотую медаль. Ушел из жизни спортсмен в 2015 году.

«Навсегда запечатлел свое имя в истории всего бурятского этноса, как первопроходца и национального героя», - рассказали на церемонии открытия.

«Сегодня мы открываем один из самых знаковых, один из самых важных турниров по вольной борьбе, потому что он посвящен легенде бурятского народа, легенде бурятского спорта, первому человеку, который в 1976 году выполнил норматив мастера спорта международного класса - тренеры, спортсмены меня поймут, насколько это было важно в то время для нашей республики», - сказал Вячеслав Дамдинцурунов, депутат Гос. Думы, об еще одной странице биографии спортсмена.

Он пожелал участникам турнира быть такими же целеустремленными, как Олег Алексеев. «Из маленькой деревни вышел на мировой ковер и заставил гордиться бурятским народом всю нашу страну и весь мир. Хочу, чтобы наши ребята были такими же по здоровому амбициозными, шли только вперед и побеждали», - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.

«Олег Александрович открыл большую дорогу для всех наших спортсменов, не только для борцов», - подчеркнул Баир Гармаев, зампред Народного Хурала Бурятии.

Министр спорта республики Иван Козырев от лица правительства республики поприветствовал всех собравшихся и сказал, что Олег Алексеев был не только примером в спорте, но и в остальном был ярким, достойным человеком.

Представители из Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, малой Родины спортсмена, отметили, что Олег Алексеев - почетный гражданин Эхирит-Булагатского района округа.

«Десять лет, как его с нами нет, но память о нем жива», - подчеркнули гости из округа. Они сказали, что не могли не приехать на соревнование отдать дань уважения земляку, а также спортсменам, организаторам турнира, которые все сделали на достойном уровне. На открытии прозвучало много теплых слов.

Зрители приветствовали парад участников соревнований.

Призовой фонд турнира составил 650 тыс. рублей. 1 место – 20 тыс. рублей. 2 место – 15 тыс. и 3 место – 10 тыс. руб. Также вознаграждение присуждалось тренерам борцов-победителей.

Боролись честно и с огоньком

Схватки проходили на двух коврах. Шла трансляция соревнований. Зрители в зале увлеченно следили за поединками, поддерживая выступавших спортсменов азартными возгласами. Борцы были в боевом настроении, проявляли все свое мастерство. Особенно запомнились поединки, которые провели Сергей Бадмаев, Борис Баршуев, Жаргал Баяндуев.

Одним из самых зрелищных моментов турнира стал поединок между Тумэном Дондоковым и Арсеном Цыбиковым, в ходе которого один из борцов - под эмоциональные возгласы зрителей - сумел стоя захватить ногу противника. Долго балансировать на другой ноге у того не получилось. Зрелищной борьбой порадовал Буянто Шадапов, Дмитрий Зайнидинов и многие другие.

Наиболее интересной из весовых категорий, наверное, можно назвать категорию, в которой выступили спортсмены весом до 125 килограммов. Это была самая «весомая» категория на турнире. Битва гигантов.

6 декабря в финальном поединке в этом весе сошлись два борца-богатыря из Бурятии - Цыбик Максаров и Эрдэм Цыренжапов. По итогам напряженной схватки победу одержал Цыбик Максаров. В целом, он выступает в данном весе с 2009 года. Сойдя с помоста, устланного борцовским ковром, на котором он только что взял золото турнира, спортсмен отдышался и ответил на несколько вопросов «Номер один».

- Второй день турнира. Вы завоевали золото. Как схватка, соперник достойный?

- Да. К турниру все готовятся.

- Впервые боролись с ним?

- На тренировке почти каждый день боремся. Знаком мне. Я сам давно не выступал, лет девять. Вообще, планирую выступать по мастерам ковра, ветеранам, на «мир» готовимся. Тренироваться начал усиленно.

Цыбик Максаров сказал, что победить на турнире, который проводится в память об Олеге Алексееве, для него очень значимо. Борец назвал Олега Алексеева великим тренером, атлетом, спортсменом.

- Он меня тренировал, когда я был на первом курсе. Вообще, я в вольной борьбе с третьего класса.

- Каким он был?

- Очень требовательным, очень дисциплинированным. Знал, что делать в борьбе.

- Понравилась организация турнира?

- Понравилась. А оформление как будто на Чемпионате России выступаешь. Мне было приятно выступать. И вдвойне, так как выиграл. Всем болельщикам привет!

- С победой на турнире!

- Спасибо!

Напомним, что Цыбик Максаров - мастер спорта международного класса.

Из десяти весовых категорий в семи первые места завоевали спортсмены Бурятии. В других победили борцы Иркутской области и Красноярского края. Лучшим борцом турнира признали Тамира Ешинимаева (выступал в зачете двух регионов - Бурятии и Забайкальского края).

Согласно протоколу мандатной комиссии турнира, в соревновании приняли участие 94 борца. Состязание, поддержанное ЗГРП, порадовало, как самих борцов-участников, так и болельщиков.



