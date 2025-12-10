Спорт 10.12.2025 в 10:18

Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае

Там проходил турнир «Король Бунда»
A- A+
Текст: Карина Перова
Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

В Шанхае 7 декабря прошел международный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Король Бунда». На соревнованиях успешно выступил спортсмен из Бурятии, представитель спортивного клуба «СТРЕЛА» Сандан Эрдэнеев.

Боец продемонстрировал выдающиеся навыки на татами и стал обладателем двух медалей.

Так, Сандан стал лучшим в No-Gi (без кимоно) и занял второе место в Gi (в кимоно).

Теги
джиу-джитсу шанхай

Все новости

Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае
10.12.2025 в 10:18
«Этот законопроект мы ждали долгие 20 лет»
10.12.2025 в 10:13
Автоледи в Бурятии врезалась в стоящий автомобиль
10.12.2025 в 10:05
В Бурятии шесть врачей и два учителя стали счастливыми новоселами
10.12.2025 в 10:05
Огромную сумму долларов изъяли в Бурятии у монгольского студента
10.12.2025 в 09:52
Экс-директору Цирка Бурятии вручили медаль Александра Твардовского
10.12.2025 в 09:32
В Бурятии из-за морозов отменили занятия в школах
10.12.2025 в 09:31
На границе Бурятии задержали перевозчика книги об Адольфе Гитлере
10.12.2025 в 09:27
В селе Бурятии убрали скульптуру из-за нарушения авторских прав
10.12.2025 в 09:19
Жителя Бурятии осудили за фиктивное руководство
10.12.2025 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Мастера ковра Бурятии блеснули в Кыргызстане
Борцы завоевали три медали
09.12.2025 в 09:39
Турнир в Бурятии порадовал любителей борьбы
В республике ударно завершается спортивный год
08.12.2025 в 13:30
Борцы из Бурятии завоевали 4 медали кубка России по спорту глухих
Турнир проходил в Бердске
08.12.2025 в 09:24
Победа для наставника
Цыбик Максаров взял золото на турнире памяти его тренера Олега Алексеева
06.12.2025 в 20:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru