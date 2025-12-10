Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае

В Шанхае 7 декабря прошел международный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Король Бунда». На соревнованиях успешно выступил спортсмен из Бурятии, представитель спортивного клуба «СТРЕЛА» Сандан Эрдэнеев.

Боец продемонстрировал выдающиеся навыки на татами и стал обладателем двух медалей.

Так, Сандан стал лучшим в No-Gi (без кимоно) и занял второе место в Gi (в кимоно).