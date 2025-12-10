Спорт 10.12.2025 в 10:18
Боец джиу-джитсу из Бурятии взял две медали в Шанхае
Там проходил турнир «Король Бунда»
Текст: Карина Перова
В Шанхае 7 декабря прошел международный турнир по бразильскому джиу-джитсу «Король Бунда». На соревнованиях успешно выступил спортсмен из Бурятии, представитель спортивного клуба «СТРЕЛА» Сандан Эрдэнеев.
Боец продемонстрировал выдающиеся навыки на татами и стал обладателем двух медалей.
Так, Сандан стал лучшим в No-Gi (без кимоно) и занял второе место в Gi (в кимоно).
Тегиджиу-джитсу шанхай