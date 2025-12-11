Спорт 11.12.2025 в 09:17
Боксер из Бурятии пробился в полуфинал чемпионата мира
Соревнования проходят в Дубае
Текст: Карина Перова
Боксер из Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг) пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Дубае (6+).
В четвертьфинале бурятский спортсмен одолел Фабриса Валери (Маврикий).
«Бой прошел, как и планировалось. Мы заранее посмотрели на соперника, тактически подготовились и выполнили работу хорошо», - прокомментировал Батлаев.
Тегибокс чемпионат мира