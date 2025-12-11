Боксер из Бурятии пробился в полуфинал чемпионата мира

Боксер из Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг) пробился в полуфинал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Дубае (6+).

В четвертьфинале бурятский спортсмен одолел Фабриса Валери (Маврикий).

«Бой прошел, как и планировалось. Мы заранее посмотрели на соперника, тактически подготовились и выполнили работу хорошо», - прокомментировал Батлаев.

