Боксер из Бурятии поборется за «золото» чемпионата мира

Боксер из Бурятии Баир Батлаев (до 51 кг) вышел в финал чемпионата мира в Дубае (6+). В полуфинале спортсмен встретился с двукратным чемпионом Африки и участником Олимпийских игр 2020 и 2024 годов Патриком Чинйемба из Замбии.

Баир показал великолепную технику и стойкость, одержав убедительную победу над соперником единогласным решением судей, и теперь готов сразиться за золото.

В финале он встретится с двукратным олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.