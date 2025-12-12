Молодым спортсменам из Бурятии разрешили выступать на международных соревнованиях

Исполком МОК принял решение снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных олимпийских соревнованиях, включая командные дисциплины, отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он отметил, что МОК подтвердил отмену рекомендации от 28 марта 2023 года, и российские юноши вновь могут выступать под родным флагом и гимном без дополнительных проверок. Международные федерации сами решают критерии для юношеских состязаний, но участие должно проходить без допограничений.

Эти правила, при восстановлении ОКР, сохранятся и на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026. Дегтярев поблагодарил МОК за постепенное возвращение к принципам Олимпийской хартии и отметил, что продолжит работу по полной реабилитации российских спортсменов.

МОК также сообщил, что рекомендация не проводить соревнования в Беларуси больше не действует для страны, а для России она сохраняется. При этом санкции против правительств РФ и Беларуси — такие как ограничения на аккредитацию чиновников — остаются в силе.