Бурятский спортсмен взял серебро мира

В ОАЭ завершился чемпионат мира по боксу, один из самых престижных и представительных турниров любительского ринга. Соревнования, собравшие сильнейших боксеров планеты, стали ареной невероятных спортивных баталий и триумфов. В этих драматичных поединках ярко заявил о себе спортсмен из Бурятии Баир Батлаев, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 51 кг.

Финал в категории до 51 кг стал настоящей жемчужиной турнира и подарил зрителям невероятное зрелище. В одном углу ринга — наш Баир Батлаев, уверенно прошедший весь сложный турнирный путь и доказавший свое право на борьбу за золото. В другом — грозный узбекский боксер, двукратный олимпийский чемпион (2016, 2024) Хасанбой Дусматов, один из самых титулованных любителей современности.

Это большое достижение и результат высочайшего международного уровня. Выход в финал чемпионата мира — это подтверждение стабильности и силы российского бокса, который, несмотря на все сложности, продолжает готовить бойцов мирового класса. Баир показал, что может на равных сражаться с лучшими из лучших, и заслужил право считаться одним из главных претендентов на олимпийские медали в будущем.

Напомним, что Баир Батлаев — воспитанник АУ РБ «Центр спортивной подготовки» и СК «Номто». Поздравляем боксера и всю команду с этим выдающимся успехом.