Спорт 15.12.2025 в 10:18

Лучших спортсменов Улан-Удэ порадуют под Новый год премиями

Деньги выплатят в рамках конкурса «Улан-Удэ спортивный»
Текст: Петр Санжиев
Лучших спортсменов Улан-Удэ порадуют под Новый год премиями
Фото: архив «Номер один»

В столице Бурятии определили лучших спортсменов города этого года. Их имена пока держат в секрете. Скоро все они будут поощрены. Как отмечают в мэрии, награждение пройдет в 13 номинациях.

Так, лучшие спортсмены по олимпийским видам спорта получат по 50 тыс. рублей. Их будет около пяти человек. Лучший спортсмен с ограниченными возможностями будет отмечен вручением также 50 тыс. рублей.

Лучшим по неолимпийским видам вручат по 40 тыс. Предполагается тоже пять спортсменов. Остальные получат поощрения поменьше. Отметят лучшего спортсмена-ветерана. Среди тренеров наградят 16 лучших. Поддержат 10 лучших юных спортсменов. Наградят лучшую команду по игровым видам спорта и т. д.

15.12.2025 в 10:18
