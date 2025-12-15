На январский «Кубок Улан-Удэ» по футзалу будут продавать билеты для зрителей

Грустная новость для многочисленных любителей мини-футбола – игры Кубка, начиная с 1/4, можно будет посетить только купив билет. Цены обещают в диапазоне от 250 до 300 рублей.

Организаторы отмечают, что паспорт предъявлять при покупке билета не потребуется. Новшество введено из соображений безопасности. Двадцатый по счету, юбилейный, международный «Кубок Улан-Удэ» пройдет 4-8 января будущего года на площадках ФСК и КСК. Будет групповой этап и финальный.

Кубок является в России, пожалуй, одним из самых значимых и престижных турниров по футзалу. Билеты начнут продавать с 20 декабря. 24 числа пройдет жеребьевка команд-участниц. Призовой фонд равен миллиону рублей. В прошлый раз победитель турнира получил 250 тыс. рублей. В целом, наградят восемь команд, а не три, как обычно бывает на различных соревнованиях. Улан-Удэ представят сразу шесть команд.

По словам организаторов, это говорит о растущем мастерстве местных команд - они уже готовы выйти против опытных соперников. В целом, планируется участие более 20 команд. Ждут представителей КНР, Монголии, Узбекистана, Иркутской области и Забкрая, Тюмени, Новосибирска, Абакана, Кызыла, Кемерово. К сведению зрителей. По билетам будет проведен розыгрыш призов.

Возрастное ограничение 0+