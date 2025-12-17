В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания

В Улан-Удэ 22 декабря состоится встреча с легендой фигурного катания Артуром Дмитриевым. На Ледовой арене «Ice Metr» пройдёт специальное мероприятие «Звёздная дорожка» (6+).

Артур Дмитриев – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он вошёл в историю как первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпиады с двумя разными партнёршами.

Программа встречи:

17:30–18:30 – мастер-класс в спортивном зале;

18:50–19:50 – мастер-класс на льду;

20:10–20:30 – чаепитие со спортсменами.

Возрастное ограничение 6+