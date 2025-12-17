Спорт 17.12.2025 в 10:17
В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания
Желающие смогут встретиться с Артуром Дмитриевым
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ 22 декабря состоится встреча с легендой фигурного катания Артуром Дмитриевым. На Ледовой арене «Ice Metr» пройдёт специальное мероприятие «Звёздная дорожка» (6+).
Артур Дмитриев – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он вошёл в историю как первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпиады с двумя разными партнёршами.
Программа встречи:
17:30–18:30 – мастер-класс в спортивном зале;
18:50–19:50 – мастер-класс на льду;
20:10–20:30 – чаепитие со спортсменами.
Возрастное ограничение 6+
Тегифигурное катание