Спорт 17.12.2025 в 10:17

В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания

Желающие смогут встретиться с Артуром Дмитриевым
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 22 декабря состоится встреча с легендой фигурного катания Артуром Дмитриевым. На Ледовой арене «Ice Metr» пройдёт специальное мероприятие «Звёздная дорожка» (6+).

Артур Дмитриев – заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он вошёл в историю как первый фигурист-мужчина, выигравший Олимпиады с двумя разными партнёршами.

Программа встречи:

17:30–18:30 – мастер-класс в спортивном зале;

18:50–19:50 – мастер-класс на льду;

20:10–20:30 – чаепитие со спортсменами.

Возрастное ограничение 6+

Теги
фигурное катание

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

