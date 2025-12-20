Спорт 20.12.2025 в 11:05

Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала

Ирина Ологонова делает успехи после большого перерыва
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 12 по 14 декабря в московском спортивном комплексе «Измайлово» состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе среди женщин «Донской Атаман». Всего за награды боролись более 100 участниц из разных регионов страны.

На состязаниях успешно выступили спортсменки из Бурятии. На ковер после большого перерыва из-за допинг-скандала вернулась Ирина Ологонова. Она завоевала «золото» в весовой категории 55 кг.

«Забыла уже это чувство, когда выигрываешь. Было очень волнительно, это же огромный пропуск, перерыв большой – на каждую схватку выходила и переживала. Рада была снова ощутить этот мандраж, терпение. Следующий старт в Иркутске», - прокомментировала Ологонова.

Также достойно выступила Эржэма Жамсаранова, получив «серебро» в весовой категории 57 кг.

вольная борьба Ирина Ологонова

