Спорт 24.12.2025 в 18:58

Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей

Победителям вручили медали и призы Деда Мороза
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей
Сегодня, 24 декабря, в Специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате №2 состоялся турнир по миниволей. Спортивное мероприятие в преддверие Нового года прошло в рамках реализации гражданской инициативы проекта «Мал, да удал!» и нацелен на социализацию детей и развитие физических навыков детей с ограниченными возможностями. 
Помериться силами в уютном спортзале собрались несколько детских команд из воспитанников этой школы от 11 до 16 лет, каждая из которых верила в свою победу. 
 - Говорят, что главное игра, а не победа, но игра сегодня проходит для нас хорошо, мы побеждаем, потому что много тренировались и верим в себя. Есть мечта, чтобы поиграть в миниволей не только у нас в городе, но и куда-нибудь съездить, в другой город, например, - рассказывает один из игроков и учеников школы-интерната, Женя Мясников.
Участников соревнований тепло приветствовал Председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров, поблагодарив ребят за отличную игру и назвав их настоящими боевыми спортсменами. По словам депутата проект «Мал, да удал» победил в конкурсе гражданских инициатив и сегодня проводится первый турнир по миниволей. 
- Миниволей – это отличный вид спорта. Игра доступна в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. В ближайшем будущем – в мае – планируется провести турнир по мини-волей уже между двумя коррекционными школами-интернатами – СКОШ №2 и СКОШ №3. Думаю, что у этого проекта большое будущее, я очень рад, что он реализовался. Горсовет будет только рад его поддерживать. Вообще со школой-интернатом №2 мы очень плотно взаимодействуем. Ребята в этой школе отличные спортсмены, которые практикуют те виды спорта, где важен командный дух – хорошо играют и в баскетбол, и в волейбол, - прокомментировал Денис Егоров.
Ребят-участников игры наградили в каждой категории. Победители турнира получили медали, грамоты, сладкие призы и сувениры. 

Для справки: Миниволей – это командная спортивная игра, в которой две команды из 4-5 человек соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой высотой всего 1,5 метра. Специфика игры также в том, что мяч здесь большой и легкий. Огромный плюс этого вида спорта в его простоте и отсутствии какой-либо подготовки, поэтому он доступен практически для каждого возраста – от воспитанника детского сада до пенсионера. 

Фото: Номер один
Теги
школа №2

Все новости

Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей
24.12.2025 в 18:58
Два улан-удэнца пойдут под суд за незаконный оборот более 4 тыс. пачек сигарет
24.12.2025 в 17:55
Волонтеры поблагодарили депутатов горсовета Улан-Удэ за поддержку
24.12.2025 в 17:54
Жителей Бурятии смутило ограждение на берегу Байкала
24.12.2025 в 17:40
В Бурятии прекратили лечить заключенных-туберкулезников
24.12.2025 в 17:37
В Бурятии из-за электрообогревателя вспыхнули дом и гараж
24.12.2025 в 17:27
В бурятском УФСИНе не будет наплыва «варягов» из Магадана
24.12.2025 в 17:25
В Улан-Удэ на мосту Бегущая лань перегородили две полосы
24.12.2025 в 16:11
Улан-удэнец оставил знакомую вдову без машины и 6 миллионов
24.12.2025 в 16:00
«Не надо, за что вы меня бьете?»
24.12.2025 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Спортсменка из Бурятии покоряет борцовский ковер после допинг-скандала
Ирина Ологонова делает успехи после большого перерыва
20.12.2025 в 11:05
Спортсмены Бурятии оказались в центре международного скандала
20.12.2025 в 07:00
В Улан-Удэ приедет легенда фигурного катания
Желающие смогут встретиться с Артуром Дмитриевым
17.12.2025 в 10:17
На январский «Кубок Улан-Удэ» по футзалу будут продавать билеты для зрителей
Раньше турнир можно было всегда посещать бесплатно
15.12.2025 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru