Среди школьников Улан-Удэ провели турнир по миниволей

Сегодня, 24 декабря, в Специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате №2 состоялся турнир по миниволей. Спортивное мероприятие в преддверие Нового года прошло в рамках реализации гражданской инициативы проекта «Мал, да удал!» и нацелен на социализацию детей и развитие физических навыков детей с ограниченными возможностями.Помериться силами в уютном спортзале собрались несколько детских команд из воспитанников этой школы от 11 до 16 лет, каждая из которых верила в свою победу.- Говорят, что главное игра, а не победа, но игра сегодня проходит для нас хорошо, мы побеждаем, потому что много тренировались и верим в себя. Есть мечта, чтобы поиграть в миниволей не только у нас в городе, но и куда-нибудь съездить, в другой город, например, - рассказывает один из игроков и учеников школы-интерната, Женя Мясников.Участников соревнований тепло приветствовал Председатель Комитета по социальной политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов Денис Егоров, поблагодарив ребят за отличную игру и назвав их настоящими боевыми спортсменами. По словам депутата проект «Мал, да удал» победил в конкурсе гражданских инициатив и сегодня проводится первый турнир по миниволей.- Миниволей – это отличный вид спорта. Игра доступна в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. В ближайшем будущем – в мае – планируется провести турнир по мини-волей уже между двумя коррекционными школами-интернатами – СКОШ №2 и СКОШ №3. Думаю, что у этого проекта большое будущее, я очень рад, что он реализовался. Горсовет будет только рад его поддерживать. Вообще со школой-интернатом №2 мы очень плотно взаимодействуем. Ребята в этой школе отличные спортсмены, которые практикуют те виды спорта, где важен командный дух – хорошо играют и в баскетбол, и в волейбол, - прокомментировал Денис Егоров.Ребят-участников игры наградили в каждой категории. Победители турнира получили медали, грамоты, сладкие призы и сувениры.Для справки: Миниволей – это командная спортивная игра, в которой две команды из 4-5 человек соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой высотой всего 1,5 метра. Специфика игры также в том, что мяч здесь большой и легкий. Огромный плюс этого вида спорта в его простоте и отсутствии какой-либо подготовки, поэтому он доступен практически для каждого возраста – от воспитанника детского сада до пенсионера.Фото: Номер один